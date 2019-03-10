انجلترا – توصل علماء جامعة “إيست أنجليا” البريطانية إلى اكتشاف جديد، يمكن أن يحمل مفتاح العيش 200 سنة، بعد تمكنهم من مضاعفة عمر الديدان.

وأظهرت الدراسة أنه عند “حجب” عمل جين “DAF-2” لدى الديدان البالغة، تمكنت من العيش مدة تعادل استمرار حياة الإنسان 200 عام، مع قدرتها على التكاثر بشكل طبيعي.

ووجد العلماء أن “DAF-2” يساعد أيضا على التحكم في شيخوخة الإنسان.

وقال الدكتور أليكسي ماكلاكوف، من جامعة “إيست أنجليا”، إنه يمكن للناس “البقاء أصغر سنا لفترة أطول”، في حال تم حجب هذا الجين في وقت لاحق من الحياة.

واستطرد موضحا: “إن فهم كيفية وسبب التقدم في العمر أمر أساس لتحسين جودة الحياة في المجتمع. وغالبا ما يُعتقد أننا نتقدم في العمر بسبب تراكم بطيء للتلف الخلوي غير المدمر في أجسامنا، وأن الشيخوخة تأتي نتيجة توزع الطاقة بين النمو والتكاثر والبقاء”.

وأوضح ماكلاكوف أن الدراسة الجديدة تسلط الضوء على فكرة حجب وظيفة بعض الجينات في مرحلة البلوغ، لزيادة طول العمر.

وكالات