ليبيا – افتتحت أمس السبت فعاليات معرض ليبيا للمشروعات الصغرى في نسخته الرابعة بفندق المهاري ” راديسون بلو ” بالعاصمة طرابلس.



وزير العمل والتأهيل أشاد خلال كلمته الافتتاحية وفقاً لإدارة التواصل و الإعلام التابعة للمجلس الرئاسي بالجهود التي بذلها المنظمون والممولون والمشاركون فيه، مشيراً إلى أن مثل هذه المعارض تشكل خطوة أساسية لخلق بيئة مناسبة لتحفيز أصحاب المشاريع الصغرى لعرض مشاريعهم وفتح المجال للتعاون بينهم وبين رجال الأعمال.

وأكد على أن الدولة تسعى إلى دعم التحول للمشاريع الناشئة والصغرى، لافتاً إلى أن الشباب هم القوة الدافعة لمشاريع الأعمال الصغرى والمتوسطة.

كما أوضح بأن مثل هذه المعارض تشكل شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا دعم الوزارة لمثل هذه المشاريع الهادفة لخلق ثقافة الإبداع عند الشباب والعمل على خلق إستراتيجية ناجحة لدعم الاقتصاد الوطني بالتنسيق مع المؤسسات والقطاعات كافة .

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

وأكد المسؤول على تنظيم المعرض صهيب الدويك أن المعرض هو الرابع لتنمية المشروعات يتضمن 28 مشروعاً إبداعياً وسيستمر على مدى يومين خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

وأضاف أن معرض ليبيا للمشروعات الصغرى في نسخته الرابعة تقدم للمشاركة فيه هذا العام 132 مشروعاً حيث تم اختيار 60 وعرضها على لجنة التحكيم وتم اختيار 28 مشروع.

كما أشار الدويك إلى أن المشاركين في هذا المعرض من جميع مدن ليبيا و نسبة النساء المشاركات فيه وصلت إلى 42%، مؤكداً على أن المعرض يتضمن كذلك تنظيم حلقات نقاش حول أهمية التعاون بين القطاع العام والخاص.