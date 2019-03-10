انجلترا – علق الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، على أنباء ترشيحه لتولي تدريب فريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، انطلاقا من الموسم المقبل.

وقال غوارديولا في المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة فريقه أمام واتفورد أمس (3-1)، في الأسبوع الـ30 من الدوري الإنجليزي: “لا أفهم لماذا عندما يكتب شخص ما أي شيء على مواقع التواصل الاجتماعي، يتم نقل الخبر كما هو من قبل وسائل الإعلام، من دون التأكد من صحة تلك الأنباء”.

وأضاف المدرب الملقب بالفيلسوف: “ما زال لدي عامين في عقدي مع السيتي، من المستحيل مغادرة الفريق إلا إذا تمت إقالتي، لن أذهب إلى اليوفي خلال الموسمين المقبلين”.

وكان الصحفي الإيطالي الشهير لويجي غويلبا، قال في مقابلة مع راديو “CRC” إنه “تلقى معلومات تفيد بأن غوارديولا قد اتفق شفهيا مع يوفنتوس لتولي مسؤولية تدريب الفريق اعتبارا من الموسم المقبل بعقد يمتد لأربع سنوات”.

وقاد غوارديولا، الذي يشرف على تدريب مانشستر سيتي منذ 2016، الفريق الإنجليزي للفوز بأربعة ألقاب، ويتصدر السيتي حاليا، جدول ترتيب الدوري برصيد 74 نقطة، كما ينافس بقوة للفوز بدوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي.

المصدر: وكالات