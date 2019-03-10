إسبانيا – أوردت تقارير إعلامية إنجليزية أن النجم الدولي البرازيلي، فيليب كوتينيو، قد قرر الرحيل عن فريقه برشلونة، من أجل الانتقال إلى فريق آخر يحصل فيه على فرص أكثر للعب بشكل منتظم.

وذكرت صحيفة “ميرور”، أن صانع الألعاب البرازيلي أخبر أصدقاءه، أنه لم ينسجم ولم يتعود على الأجواء في برشلونة، وقد تواصل أيضا مع بعض معارفه من لاعبي كرة القدم، الذين يدافعون حاليا عن ألوان مانشستر يونايتد، لتقريبه من الأجواء داخل أروقة النادي الإنجليزي.

واعترف كوتينيو بأنه يفتقد منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكنه متأكد من أنه لن يفيد فريقه السابق ليفربول، الذي انتقل منه إلى برشلونة في يناير 2018، مقابل 135 مليون يورو.

وفي حال انتقال صاحب الـ26 عاما إلى مانشستر يونايتد، فسيشكل ذلك صدمة لجماهير ليفربول، التي قد تنقلب على لاعبها الذي طالما هتفت باسمه وصفقت له، على اعتبار أن اليونايتد من المنافسين التقليديين والتاريخيين للـ “الريدز”.

تجدر الإشارة إلى أن كوتينيو خاض 16 مباراة مع برشلونة في كافة المسابقات، وسجل 18 هدفا.

المصدر: matchtv.ru