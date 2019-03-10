مصر – يبدو أن خفة دم شيماء سيف أثرت في زوجها محمد كارتر، فأصبح يتعامل معها بشكل كوميدي هو الآخر.

ونشرت شيماء على حسابها في “إنستغرام” صورة لها مع زوجها في مطار القاهرة، بجوار صندوق التخلص من الوزن الزائد في الأمتعة، وهو يحاول أن يحملها ليضعها في الجهة التي تطلب التخلص من الأمتعة والأشياء الضخمة في هذا الصندوق، في إشارة إلى محاولته التخلص من الوزن الزائد لزوجته.

ولم تعلق شيماء على الصورة سوى بوسم (هاشتاغ) عن التخلص من الوزن الزائد، وظهرت هي وزوجها في وضع كوميدي، وهو ما جعل جمهورها يتفاعل مع روحها المرحة التي جعلتها لا تخجل من نشر تلك اللقطات وتتعامل معها بشكل مضحك.

وسائل اعلام مصرية