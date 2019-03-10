ليبيا – قامت مديرية أمن القرضة الشاطئ بتسيير دوريات أمنية بمفترق منطقة أقار ومنطقة حي السلام للحفاظ على الأمن والإستقرار داخل المنطقة.

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وزارة الداخلية بحكومة الوفاق ثمّنت بحسب المكتب الإعلامي التابع لها الجهود التي تبذل من قبل مديريات الأمن بمناطق الجنوب في الحفاظ على الأمن والأمان داخل البلاد.

يشار إلى أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع العمليات العسكرية التي تنفذها القيادة العامة للقوات المسلحة لتأمين الجنوب وطرد مسلحي المعارضة التشادية والعصابات الاجرامية المسلحة.