ليبيا – أطلع مدير أمن مدينة بنغازي عميد عادل عبد العزيز أمس السبت على الهبوط الواقع بالطريق العام بمفترق شارع دبي بوسط مدينة بنغازي.

مدير أمن بنغازي أصدر تعليماته وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمديرية بإغلاق الطريق بشكل عاجل وسريع إلى حين الانتهاء من أعمال الصيانة من قبل الشركة المشرفة على المشروع .

واستمع العميد عبد العزيز إلى المشرفين على هذا المشروع وما يمثله من خطر على حياة المارة من هذا الطريق المتهالك.

ولفت أحد المشرفين إلى أن البنية التحتية في هذا المكان بدأت تتهاوى لتنذر بالانهيار في أي لحظة وان تسرب كبير للمياه الجوفية تسبب في هبوط كبير، مشيراً إلى أن إغلاق الطريق كان قرار حكيم من مدير الأمن حتى تتمكن الشركة من إنهاء أعمال الصيانة بشكل سريع وحتى لا تسبب في أرباك حركة المرور في المنطقة لمحاولة السيطرة على هذا الانهيار.

كما أشار المشرف إلى أن علاج هذه المشكلة سيكون بالقضاء على مصدر تسرب المياه سواء بمنع التسريب وعلاج التسربات أو بسحب المياه الجوفية التي ستحدث هي الأخرى بعض التصدعات المحلية كنتيجة مباشرة لها ولكن يظل من الممكن دائماً معالجتها.