ليبيا – أجرى وفد من المركز الوطني لمكافحة الأمراض أمس السبت جولة تفقدية إلى عدة مواقع ببلدية أبوسليم للإطلاع على الوضع البيئي بالبلدية.

الجولة تضمنت بحسب المكتب الإعلامي للمركز الوطني للأمراض زيارة عدة مواقع ببلدية أبوسليم منها المناطق التي تعاني من وجود مكب للنفايات ومحطة معالجة مياه لصرف الصحي.

وأشار المركز إلى أن زيارة الوفد جاءت للإطلاع على الوضع البيئي بالبلدية وتوثيق وتحديد المواقع المستهدفة من قبل الفريق الفني المختص والمشكل من قبل إدارة المركز الوطني لمكافحة الأمراض لانطلاق المسح البيئي الشامل بالتعاون مع مكتب الإصحاح البيئي ببلدية بوسليم لمعرفة مدى تأثير هذه المواقع على انتشار الأمراض وخاصة مرض الملاريا.

هذا وشمل الوفد كل من رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار ومدير إدارة الأمراض المشتركة بالإضافة إلى مدير البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا ومشرفي الرصد والتقصي بالمركز الوطني

وشدد المركز الوطني على ضرورة القيام بتقييم بيئي شامل للمناطق التي تعاني من وجود مكب للنفايات ومحطة معالجة مجاري الصرف الصحي ببلدية أبوسليم وذلك منعا لتفاقم وتدهور الوضع البيئي الذي من شأنه زيادة خطر عودة وانتشار العديد من الأمراض بما فيها الملاريا.