ليبيا – أوضحت مصلحة المطارات في بيان لها أنه بناء على التنسيق الذي تم بين وزارة الخارجية وسفارة الولايات المتحدة الامريكية والاجتماعات التي تم عقدها بحضور الجهات المعنية بالدولة الليبية بما في ذلك مصلحة المطارات وقعت وزارة الخارجية الأمريكية عقداً مع شركة كولمن الدولية.

مصلحة المطارات أشارت وفقاً لمكتبها الإعلامي إلى أن الشركة أمريكية متخصصة في مجال توفير حلول الأمن والدعم اللوجستي والتكنولوجيا في عدة دول حول العالم ويشمل الاتفاق عملية تقييم المطارات الليبية وإقامة برامج تدريبية لموظفي مصلحة المطارات والجهات الأمنية الاخرى العاملة بالمطارات وتوفير المعدات والاحتياجات الأمنية اللازمة للتشغيل ووضع استراتيجية وطنية لأمن الطيران المدني.

وتهدف الشركة إلى رفع مستوى إجراءات الأمن وتعزيز القدرة على مراقبة التهديدات ووضع إجراءات تشغيل موحدة للتخفيف من حدة تلك التهديدات في ثلاثة مطارات رئيسية كمرحلة أولى وهي مطارات طرابلس ومعيتيقة ومصراته.

وأكدت المصلحة على أنه سيتم تمويل البرنامج بالكامل من خلال منحة مالية خصصت من طرف الحكومة الأمريكية لدعم ليبيا.