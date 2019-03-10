اليونان – يهمل كثير من الأشخاص وجبة الفطور الصباحي، على الرغم من كونها تمثل أبرز الأمور المهمة للصحة. ولمعرفة فوائدها، أجرى باحثون يونانيون دراسة جديدة، وجدوا بنتيجتها أنّ الحصول على وجبة صباحية غنية بالطاقة، يساهم في تعزيز صحة القلب.

وبحسب الدراسة فإنّ تناول 400 سعرة حرارية على الأقل في الصباح، مرتبط بمستويات أقل من تراكم الترسبات في الشرايين، وهو سبب رئيس لأمراض القلب. وبحسب هيئة الخدمات الصحية الوطنية، فإن “النساء يحتجن إلى 2000 سعرة حرارية في اليوم، بينما يبلغ متوسط السعرات الحرارية التي يحتاجها الرجال 2500”.

أمّا الدراسة الجديدة فشملت 2000 شخص بمتوسط عمر 63 عاماً، وذكر المشاركون فيها أنّ الأطعمة التي يفضلون تناولها على الإفطار، هي الجبن ومنتجات الألبان والحبوب.

وتبعاً للنتائج، وجد الباحثون أنّ “المشاركين الذين تناولوا وجبة فطور عالية الطاقة يميلون إلى أن تكون لديهم شرايين أكثر صحة من أولئك الذين تناولوا وجبات منخفضة أو منعدمة الطاقة”.

وكالات