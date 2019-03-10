بغداد – أعلنت وزارة النفط، عدم تسلمها برميلا واحدا من كردستان بموجب اتفاق المئتين وخمسين ألف برميل يوميا الواردة بموازنة العام الحالي.

وقال وزير النفط ثامر الغضبان، في تصريح صحفي، إن الحكومة الاتحادية لم تجر حتى الان، مفاوضات مع اقليم كردستان حول الملف النفطي بسبب انشغالها خلال المدة السابقة بتشكيل الحكومة الاتحادية واقرار قانون الموازنة ، متوقعا ان تشهد الايام القليلة المقبلة تصاعد الجهود لاجراء لقاء بين الطرفين بهدف مناقشة الملف النفطي.

وأضاف الغضبان، أن قانون الموازنة يحتوي على فقرة واضحة تقضي بضرورة قيام الاقليم بتسليم مئتين وخمسين الف برميل يوميا من النفط المصدر من هناك الى الحكومة الاتحادية لاسيما ان الاقليم ينتج حاليا اكثر من اربعمئة الف منها يوميا.

وكالات