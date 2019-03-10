ألمانيا – شاركت فرانزيسكا جيفي وزيرة الدولة لشؤون الأسرة وكبار السن والمرأة والشباب بألمانيا، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة يوم الجمعة 8 مارس، في أعمال جمع القمامة مع عمال البلدية.

وركبت الوزيرة إحدى الشاحنات المخصصة لجمع القمامة من المنازل ليفاجئ المواطنون بأن الوزيرة هي من تقوم بذلك.

ويحتفل العالم في 8 مارس من كل عام بيوم المرأة العالمي والذي يحاكي الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمرأة، حيث تمنح العديد من الدول في هذا اليوم إجازة تيمنا وتكريما للمرأة العاملة.

المصدر: وسائل إعلام ألمانية + تويتر