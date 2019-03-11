أردوغان: سنوقف التنظيمات الإرهابية على طول حدودنا مع سوريا والعراق

أردوغان: سنوقف التنظيمات الإرهابية على طول حدودنا مع سوريا والعراق

تركيا – تعهد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأن توقف أنقرة “التنظيمات الإرهابية عند حدها” على طول حدود بلاده الجنوبية مع سوريا والعراق.

وقال أردوغان، في كلمة ألقاها اليوم الأحد خلال تجمع انتخابي لحزب “العدالة التنمية” الحاكم في البلاد والذي انعقد في مدينة إسكندرون بولاية هطاي الجنوبية: “إن تركيا لن تسمح بتشكيل حزام إرهابي مناهض لها شمالي سوريا من قبل تنظيم وحدات حماية الشعب” الكردية في سوريا.

وأضاف أردوغان: “سنوقف التنظيمات الإرهابية عند حدها على طول حدودنا الجنوبية انطلاقا من منطقة منبج مثلما ألحقنا الهزيمة بها في عفرين”.

وأشار الرئيس التركي إلى أن بلاده ستقيم منطقة آمنة شمال سوريا تمكن السوريين في تركيا من الرجوع إلى بلادهم بسلام.

وشدد على أن الجهات المعادية لتركيا والمتورطة في “التعاون مع التنظيمات الإرهابية” تترقب الانتخابات المحلية في 31 مارس وتتمنى خسارة “حزب العدالة والتنمية” فيها.

وأعرب أردوغان مع ذلك عن ثقته بأن تركيا دولة وحكومة ستفشل جميع المخططات التي تحاك ضدها في الانتخابات المقبلة.

المصدر: الأناضول