إيطاليا – استعرضت شركة “ألفا روميو” في معرض جنيف الأخير سيارة “Tonale” بتصميم مميز يجعلها واحدة من أجمل سيارات الكروس أوفر في العالم.

ومن أبرز عناصر جمال هذه السيارة، انسيابية الهيكل العالية، وشكل المصابيح الأمامية الرقيقة التي تتداخل مع واجهة المركبة بصورة غاية في الأناقة، فضلا عن التصميم الهندسي المميز لأقراص العجلات.

ولم تخل قمرة السيارة من عناصر الحداثة أيضا، فقد أتت بتصميم بسيط وعصري، ومقاعد رياضية، وواجهة قيادة متطورة تعمل باللمس، مزودة بشاشتين بمقاس 12.3 و10.25 بوصة، وأحدث أنظمة المولتيميديا.

ومن المفترض أن تطرح “ألفا روميو” هذه السيارة عام 2022 بمحركات هجينة بعزم يزيد عن 350 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 9 مراحل، وأنظمة فرملة وقياس مسافات متطورة لتفادي الحوادث على الطرقات.