ليبيا – قال مدير إدارة الرقابة على المصارف مختار الطويل إن ما يتم تداوله في شبكات التواصل الاجتماعي حول توجه المصرف المركزي لوقف الاعتمادات المخصصة لاستيراد السيارات وعدد من السلع الغذائية لتجاوزها السقف المخصص من النقد الأجنبي، غير صحيح.

الطويل أوضح وفقاً لقناة “218” أنهم في المصرف المركزي لم يضعوا أي تحفظات على السلع وأن مهمتهم تنحصر فقط في مراقبة السوق من خلال الحركة المصرفية من حيث الطلب والعرض.

وأشار إلى أن السوق التجاري الليبي شهد خلال الثلاثة الأشهر الأولى من العام الحالي توازناً بعد زيادة معدلات الطلب على الاعتمادات نهاية العام الماضي.