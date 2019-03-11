ليبيا – عقد أمس الأحد إجتماع في مدينة غات من قبل لجنة التفتيش بمدن ومناطق المنطقة الجنوبية التي تم تحديد مهامها بقرار مدير عام المركز رقم 77 لسنة 2019.

الإجتماع تناول بحسب المكتب الإعلامي التابع لمركز الرقابة على الأغذية العوائق والمشاكل التي تواجه مكاتب الأغدية والأدوية بمناطق الجنوب .

وتم وضع خطة سير عمل اللجنه بالتعاون مع الاجهزة ذات العلاقه بالعملية التفتيشية وتم الاعلان عن إنطلاق الحملة الوطنية للأمن الغذائي والدوائي بالمنطقة الجنوبية بالكامل.

وحضر الإجتماع مدراء مكاتب الشاطئ وسبها والقطرون ووادي الحياة وغات، ويشار إلى أن اللجنة مشكلة من عميد بلدية غات المكلف ومدير جهاز الحرس البلدي ومندوب فرع الرقابة الإدارية غات ومدير إدارة التفتيش بمنطقة الجنوبية للحرس البلدي ومراقب الإقتصاد غات ومدير إدارة الرعاية الصحية غات ومدير مكتب الاصححاح البيئي غات بالإضافة لرئيس قسم التفتيش بمكتب الهيئة العامة للبيئة غات.