مصر – يترقب المواطنون اجازة شم النسيم 2019 في مصر للاحتفال بموسم الربيع حيث تعتبر أجازة شم النسيم عيد ربيع عند كثير من المصريين .

وفي هذه الأيام يتسائلون عن موعد شم النسيم 2019 وأماكن خروجات الربيع في القاهرة الكبرى سواء المجانية أو الحدائق بأسعار مخفضة للتغيير من الروتين اليوم للحياة والاستمتاع مع الأهل والأصدقاء حيث تمنح الجهات الرسمية والمؤسسات العامة والخاصة اجازة شم النسيم 2019 في مصر للعاملين فيها، مع استثناء بعضها طبقًا لطبيعة أعمالهم، ويمثل الاحتفال بيوم شم النسيم طقوس خاصة تختلف بين الدول وبين المدن داخل المجتمع الواحد، ألا أن جميعها دعوة للتفاؤل والبهجة بستقبل موسم الربيع، لذلك نعرض اجازة شم النسيم 2019 في مصر بجانب أماكن خروجات الربيع في القاهرة الكبرى.

ويتوافق موعد اجازة شم النسيم في مصر الإثنين 29 أبريل 2019، وتعم أجواء شم النسيم على المصريين بسعادة وعادات يحيها الصغار والكبار، على سبيل المثال تلوين البيض، وآكلات الفسيخ والرنجة والملوحة، نظرًا لأن شم النسيم عطلة رسمية في القطاعين الخاص والعام، ورغم ارتباط عيد شم النسيم بمواسم وأعياد الديانة المسيحية، إلا أن جموع المصريين ينتظرون اجازة شم النسيم 2019 في مصر للاحتفال والتنزه.

وسائل اعلام مصرية