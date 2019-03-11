ليبيا – أكد وزير الاقتصاد بالحكومة المؤقتة منير عصر في كتاب وجهه إلى رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني، على عدم منح الوزارة أي ترخيص لشركات أمنية خاصة.

الكتاب الذي تلقت المرصد نسخة منه أشار إلى قرار يقضي بحصول شركة “ادرار” للخدمات الأمنية على ترخيص مسبق من وزارة الاقتصاد لمزاولة عملها.

وشدد وزير الاقتصاد على أنه سبق وخاطب كافة مكاتب السجل التجاري حول ضرورة حظر التعامل أو تسجيل أو منح أي رخص لشركات أمنية تجارية ، واصفاً ما تقوم به الشركة بـ”النشاط المحظور”.

ولفت الكتاب إى أن الشركة التي قامت بتزوير الترخيص سيتم إحالة المسؤولين عليها إلى التحقيق، موضحاً أن مثل هذه الأنشطة تحتاج لموافقات أمنية قبل وصول المعاملة إلى وزارة الاقتصاد.

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