ليبيا – عقد رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني أمس الأحد اجتماعا بلجنة إعادة الاستقرار إلى بنغازي والمشكلة بموجب قرار من رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بهدف إعادة الاستقرار إلى المدينة وإعادة إعمارها بعدما شهدته من حرب على الإرهاب.

اللجنة ناقشت بحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة محضر اجتماعها الثاني الذي عقد بتاريخ الـ23 من شهر فبراير الماضي حيث أقرت اللجنة المزيد من تنفيذ العديد من المشروعات في مجال رصف الطرق وصيانة المرافق التعليمية والصحية والخدمية والمقرات الإدارية بالمدينة إضافة للعديد من الإنشاءات والمشاريع التي تنفذها الحكومة المؤقتة عبر وزاراتها وهيئاتها لصالح المدينة.

هذا وحضر الإجتماع كل من محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري ومقرر اللجنة رضا الفريطيس بالإضافة إلى مدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بديوان مجلس الوزراء بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الخدمية عبد السلام البدري إلى جانب الناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة حاتم العريبي.