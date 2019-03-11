وامطر الزوراء شباك الوصل بعدما سجل في مرماه خمسة اهداف نظيفة، حلق من خلالها الى صدارة المجموعة الاولى برصيد اربع نقاط.

وقال شاكر في المؤتمر الصحفي الذي عقب المباراة، إن “الزوراء لعب مباراة الموسم أمام الوصل، والجماهير التي ملأت الملعب كان لها دوراً كبيراً في الانتصار الكبير”.واوضح أن “جميع اللاعبين طبقوا واجباتهم على اتم صورة ولم يرتكبوا الاخطاء في المباراة”، مؤكداً أن “فريق النوارس طوى صفحة الوصل وسيكون تركيزه على مباراة الكلاسيكو امام القوة الجوية”.

وتقام الجولة الثالثة من منافسات المجموعة يوم 8 نيسان، حيث يلتقي الوصل مع زوباهان في دبي، والنصر مع الزوراء في الرياض.

وكالات