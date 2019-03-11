ليبيا – استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح اليوم الاثنين السفير الإيطالي لدى ليبيا جيوزيبي بوشينو وذلك بالمقر الجديد للمفوضية في مدينة طرابلس.

حيث استعرض السائح مع السفير وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمفوضية استعدادات المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية القادمة ومدى الصعوبات التي تواجه عملها.

وتناول الجانبين خلال الإجتماع جملة من الموضوعات لتعزيز التعاون في المجال الانتخابي بين البلدين.

ومن جهته أعرب السفير الإيطالي عن تقديره للروح المهنية العالية التي تعمل بها المفوضية، متمنياً دوام التوفيق لها في تنفيذ الاستحقاقات القادمة.