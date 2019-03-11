وأضاف :”لقد استمعت لبيان أعيان حوض مرزق وبيان اللواء المبروك الغزوي، اتفقنا أو اختلفنا إذا كان الغزوي يقول انها عصابات تشادية ومن هنا يخرجون فأعيان حوض مرزق ومشائخه أن ينظروا في هذه الواقعة وحلها وإيقاف نزيف دم ابناء الوطن وأحد مكونات الوطن التبو لذلك هناك لغط وعلى الغزوي ان يتأكد مما حصل وعلى أعيان حوض مرزق التأكد أيضاً”.

السعيدي تابع قائلاً:”ما حصل في مرزق ربما ردة فعل غير مقبولة أو مقبولة لأن ما قام به أهل مرزق والتبو ضد بعضهم نتيجته خسارة الطرفين و لا رابح بينهم لذلك أطلب من أعيان مرزق بالتحديد وأعيان التبو داخل المدينة الجلوس على طاولة واحدة دون إشراف أي جهة كانت وتبادل الآراء والرؤى لتأمين مرزق”.

وناشد أهالي المدينة بإبعاد من هو دخيل على المدينة لأن الامر بدء يتفاقم وبهذه الصورة ستحرق النيران كل مكان، مطالباً الجانب الاجتماعي والحكومي خاصة وزارة الداخلية بإستبدال مدير مديرية أمن مرزق وسبها.

وأكد على رفضهم المواقف التي تحدث على أرض الواقع من دمار وسرقات وعلى المؤسسة العسكرية متابعة من قام بهذه الأعمال حسب قوله، منوهاً إلى أن المؤسسة العسكرية يوجد بها تراتبية ومنظمة وأي عسكري يخرج عن نطاق عمله سيتم محاسبته والتحقيق معه من خلال المؤسسة العسكرية.

وإستطرد حديثه قائلاً :” فيما سبق هناك خلاف يقول البعض أنه قبلي و مصلحي بين اولاد سليمان و التبو، عندما نتحدث عن المعارضة التشادية بالأمس القريب كانت أم الأرانب باب مفتوح للمعارضات التي تسكن المدينة اليوم ونتيجة لوجود المؤسسة العسكرية لم تعد موجودة خاصةً في ظل الإرتداد الجغرافي ما بين ليبيا وتشاد والنيجر ومالي والجزائر أنا لا أتحدث عن مكون مهما كان طالما نحن ليبيين عرب وطوارق نبقى ليبيين وهذه اللغة أرساها المستعمر بعد إتفاق الصخيرات الذي حاول تفتيت النسيج الإجتماعي الليبي وخلق بيئة غير منسجمة”.

عضو مجلس النواب شدد على أنه لا توجد دولة دون جيش وعلى الليبيين الإلتفاف على الجيش، موضحاً :” في تصريحات سابقة كان موقفي ضد حرق المنازل لكن عندما تم توضيح الصوره بأن هناك حرق شبه متعمد لحرق هذه الأماكن ونحن من يدفع ثمن ما سيحصل في مرزق، التطبيل في نظري لغة الضعيف ومن يكره المؤسسة العسكرية عليه أن يعيش في بيت دون باب وعندما نحترم المؤسسة العسكرية نحن نحترم انفسنا “.