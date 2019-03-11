ليبيا – شارك رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله في فعاليات الملتقى الاقتصادي الليبي الألماني المنعقد الأسبوع الماضي بتونس إلى جانب عدد من المؤسسات الحكومية وبحضور سفير ألمانيا لدى ليبيا أولفير أوفتشا حيث تمحورت المناقشات حول تعافي الاقتصاد الليبي وفرص الاستثمار في ليبيا.

الشركات الألمانية أعربت بحسب الموقع الرسمي للمؤسسة عن رغبتها في العودة إلى ليبيا والاستثمار بها وتحديداً في قطاع النفط والغاز.

وتطرق الأطراف إلى الفرص التجارية المتبادلة من خلال الاستثمار في مشاريع التنمية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وتوفير سبل النجاح لها إضافة إلى التدريب التقني المتخصص.

وفي كلمته ركز صنع الله الضوء على الفرصة المتاحة أمام الشركات الألمانية والدولية في قطاع النفط قائلاً:” إن ليبيا تزخر بالعديد من الموارد النفطية والغازية مما يجعل منها مستقطبا للاستثمار الداخلي، إنَ توفير خبرات تكنولوجية إضافية من شأنه أن يساعد في دفع عجلة الإنتاج إلى الأمام وبالتالي المساهمة في تحقيق رؤيتنا الاستراتيجية لزيادة معدلات إنتاج النفط والغاز، وبالتالي إلى تسريع تعافي الاقتصاد الليبي”. يشار الى انا الملتقى شهد مشاركة عدة أطراف أخرى من ممثلين عن المجلس الرئاسي والمصرف المركزي ووزارة الحكم المحلي ومجموعة من شركات المؤسسة الوطنية للنفط إضافة إلى عدد المؤسسات المالية والشركات الألمانية.