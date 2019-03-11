ليبيا – دعا آمر منطقة سبها العسكرية اللواء المبروك الغزوي في خطاب موجه لفروع الغرفة الأمنية سبها أمس الأحد جميع أفرع الغرفة إلى إستئناف عملهم داخل حدود إختصاصاتهم وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن سبها والأجهزة الأمنية الأخرى.

اللواء الغزوي طالب في خطابه الذي تلقت المرصد نسخة منه جميع أفرع الغرفة الأمنية بتسليم كل من يتم القبض عليهم لإرتكابهم أي مخالفات أوجرائم إلى منطقة سبها العسكرية لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وحذر آمر منطقة سبها العسكرية أفرع الغرفة الأمنية بأنه سيتم إيقاف كل من سيخالف تعليمات القرار الصادر وتكليف جهة أخرى لتنفيذه ، داعياً أفرع الغرفة إلى تقديم تقرير كل 15 يوماً إلى رئيس الغرفة الأمنية المشتركة سبها بشأن الوضع الأمني.