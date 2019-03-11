ليبيا – أفاد الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق اليوم الاثنين بأن المجلس إستأنف اليوم جلسته الرسمية برئاسة رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح .

بليحق كشف في تصريح للمرصد بأنه قد تم خلال الجلسة التصويت بغالبية الحاضرين على ان يتم أداء اليمين القانونية للوزراء الذين نالوا الثقة من مجلس النواب أمام هيئة رئاسة المجلس.

مؤكداً أداء الوزراء الجدد بالحكومة المؤقتة عقب الجلسة اليمين القانونية أمام رئيس مجلس النواب المستشار صالح وبحضور عدد من أعضاء المجلس.

يشار إلى أن البرلمان قد إعتمد في جلسته الماضية عددا من الوزراء المرشحين للوزارات الشاغرة بالحكومة المؤقتة وفق كتاب رئيس الحكومة عبد الله الثني .