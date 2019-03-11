كوريا ج – يأتي هاتف سامسونغ الجديد “غالاكسي إس 10” بثقب في الزاوية العلوية اليمنى لشاشة العرض “infinity-O” من أجل الكاميرا الأمامية، ولكن هذا الثقب في حد ذاته يعد أمراً مزعجاً للكثير من المستخدمين.

بهذه الخطوة بإمكان المستخدم إخفاء الكاميرا المثقوبة:

فقط الذهاب إلى “اعدادات (Settings”) ثم “الشاشة” (Display) ثم النقر على خيار “Full Screen apps” ثم النقر على خيار “إخفاء الكاميرا الأمامية” (Hide front camera).

وبهذه الخطوة يختفي الثقب ويحصل المستخدم على مساحة إضافية على الشاشة لعرض إشعارات التطبيقات وغيرها من معلومات شريط الحالة، بحسب ما ورد في موقع “سينيت” المعني بالأخبار التقنية.