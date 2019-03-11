السياج الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك كما يُرى من تيخوانا، المكسيك، مارس 2019

الولايات المتحدة – أفاد مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيطلب اليوم الاثنين، من الكونغرس تخصيص 8.6 مليار دولار في موازنة 2020 لتمويل بناء الجدار على الحدود مع المكسيك.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول في إدارة ترامب، طلب عدم نشر اسمه، إن طلب ترامب بشأن الميزانية “يمنح الرئيس القدرة على القول إنه أوفى بوعده بالسيطرة على الحدود الجنوبية الغربية”.

ويتعين تمرير تشريع بهذا التمويل قبل الأول من أكتوبر المقبل، الذي يبدأ فيه العام المالي الاتحادي 2020، وإلا واجهت الحكومة الإغلاق مجددا، ومن شأن هذا الاقتراح إعادة التوترات بين البيت الأبيض والكونغرس مجددا، خاصة وأن ترامب متمسك ببناء الجدار على الحدود مع المكسيك.

وقال مسؤولون إنه حتى الآن تم تشييد جزء من الجدار على مسافة 179 كيلومترا. وفي العام المالي 2017، جرى تخصيص 341 مليون دولار لتشييد 64 كيلومترا، كما جرى تخصيص 1.375 مليار دولار لتمويل بناء 132 كيلومترا آخر في عام 2018.

المصدر: رويترز