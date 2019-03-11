ليبيا – اجتمع وكيل وزارة تعليم الوفاق عادل جمعة امس الأحد مع مدير مركز التوثيق والمعلومات المكلف طارق عجاج ومدير إدارة الاحتياط العام بالوزارة عبدالفتاح الفاضلي وناقش معهم خطوات إنشاء منظومة بيانات إلكترونية لتطبيق علاوة الحصة .

الاجتماع الذي حضره مديرو مكاتب التوثيق والمعلومات بالمراقبات التعليمية استعرض بحسب وكالة الانباء الليبية في طرابلس خطوات انشاء المنظومة التي شرع في تصميمها المركز وكيفية استخدامها وآلية تطبيقها وتحديثها بالبيانات .

وتبادل الحاضرون النقاش حول مدى الاستفادة من المنظومة في تطبيق المعايير والضوابط لإدخال البيانات فضلا عن ربطها بالملاك الوظيفي للمعلمين .

يشار إلى أن وزارة تعليم الوفاق تعتزم إنشاء هذه المنظومة لحصر مستحقات علاوة الحصة بشكل آلي بهدف التغلب على السلبيات التي صاحبت صرفها العام الماضي.