ليبيا – اعتبر مجلس حكماء وأعيان مصراتة الذي يراسه إبراهيم بن غشير في بيان له اليوم الإثنين أن محاربة من وصفهم بـ”قوات عملية الكرامة” (القوات المسلحة الليبية) للميليشيات والإرهاب حجة لدخول المدن وتدميرها وسرقة وحرق البيوت وتهجير ساكنيها بالإضافة إلى التصفية الميدانية للخصوم والتمثيل ونبش القبور وغيرها من جرائم الحرب الموثقة بالصوت والصورة على حد زعمهم.

المجلس قال في بيانه الذي إطلعت عليه المرصد بأن القوات المسلحة فاجئتهم بالتقدم نحو مدينة سرت حسب قولهم ، واصفاً هذا التقدم بـ”التحركات الإستفزازية” في منطقة تحت سيطرة قوة البنيان المرصوص التابعة للجيش الليبي الحقيقي المتمثل بوزارة دفاع الوفاق والسباق في محاربة الإرهاب في سرت، بحسب نص البيان.

وأشار حكماء مصراتة إلى أن قوات البنيان المرصوص إنتصرت على ما وصفوه بـ” الإرهاب الحقيقي ” بمدينة سرت في وقت قياسي وبأقل الأضرار دون تسجيل أي جريمة حرب.