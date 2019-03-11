ليبيا – أصدر وزير داخلية المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف قراراً يقضي بمنع سير المركبات الآلية الشاحنات من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحاً على الطريق الرابط بين بلديتي اجدابيا والبريقة.

بوشناف طالب في قراره رقم “192”والذي تلقت المرصد نسخة منه أقسام المرور بمديريتي أمن الهلال النفطي وأجدابيا بتكليف دوريات مرورية لتنفيذ أحكام القرار مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وأوضح وزير الداخلية في قراره أن السبب في منع مرور الشاحنات يعود إلى الحوادث المرورية المؤسفة التي وقعت على ذلك الطريق في الفترة المسائية وكان معظمها بسبب سير الشاحنات.