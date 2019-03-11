ليبيا – قرر وزير داخلية المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف أمس الاثنين إنشاء مكتب للعلاقات والتنسيق الدولي بمنفذ امساعد البري يتبع لوزارة الداخلية بشكل مباشر.

المستشار بوشناف أوضح في قراره رقم “198”والذي تلقت المرصدنسخة بأن المكتب سيتولى التنسيق في الزيارات المتبادلة للجانبين خاصة بوزارة الداخلية وغيرها في حين طلب ذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

ونوّه المستشار في قراره إلى أن المكتب سيتولى إعداد قاعدة بيانات وأرشيف يحتوي على المعلومات الخاصة بالعمالة الوافدة بالإضافة إلى تقديم تقارير دورية عن سير العمل بالمنفذ لوزير الداخلية.

وأشار القرار إلى أن المكتب سيقوم بتحصيل رسوم دخول العمالة الوافدة تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل بموجب إيصال “م.ح.5″وإيداعه في حساب وزارة الداخلية بشكل مباشر.

ولفت وزير داخلية المؤقتة إلى أن المكتب سيقوم بمعالجة مشاكل المواطنين الليبيين في الجانب المصري ومركباتهم و إيجادالحلول لها بعد إعلام الوزارة بذلك إل جانب أي مهام أخرى تسند إليه من قبل الوزير.

المسشتار بوشناف طالب في ختام قراره الجهات المختصة بالعمل بالقرار من تاريخ صدوره وإلغاء كل حكم يخالفه.