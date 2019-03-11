ليبيا – أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق على أن الانتخابات من الإستحقاقات المهمة والمصيرية لليبيا والتي يتطلع إليها كافة أبناء الوطن من مختلف الشرائح.

وزارة الداخلية أنشأت وفقاً لمكتبها الإعلامي خلال الفترة الماضية إدارة شؤون الانتخابات التابعة للإدارة العامة للعمليات الأمنية والتي ستتولى مهام تأمين العملية الانتخابية بالكامل وإعداد الخطط لذلك عبر تأمين مراكز الاقتراع وتأمين عملية نقل الصناديق والمعدات المستخدمة في الانتخابات وبالتعاون مع الجهات المختصة.

ومن مهام الإدارة التنسيق والاتصال بكافة الأجهزة والمصالح والإدارات ومديريات الأمن بما يخص عملية التأمين وذلك حسب اختصاص كل جهة ، بالإضافة إلى الإشراف المباشر على غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالدوائر الانتخابية الرئيسية والفروع التابعة لها وتوفير كافة الاحتياجات والتجهيزات لهذه الغرف, بالتنسيق مع المفوضية العليا للانتخابات.

وشددت وزارة الداخلية أنها على الاستعداد التام للقيام بواجباتها لتأمين أي استحقاق انتخابي في كل ربوع الوطن وإن الوزارة سوف تقف أمام كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن.