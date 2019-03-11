ليبيا – أكد رئيس الحكومة الإيطالية ” جوزيبي كونتي ” إن بلاده تعمل على تنظيم الملتقى الوطني الجامع في ليبيا بين الأطراف التي وصفها بالفاعلة نهاية مارس الجاري.

ورأى كونتي في تصريح تابعته وترجمته صحيفة المرصد نقلاً عن وكالة “نوفا” الإيطالية بأن الملتقى الوطني المزمع تنظيمه من الأمم المتحدة خطوة أساسية للوصول إلى حل سياسي.

وكشف عن مكالمة هاتفية طويلة الجمعة جمعته مع المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة ، وقال بأن سلامة أحاطه بالتطورات السياسية والمحادثات بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والقائد العام المشير خليفة حفتر في أبوظبي.

وقال كونتي بأن هذا الملتقى سيمثل أو سيشكل ضغطاً على الأطراف الليبية ولن يكون مثل مؤتمر باليرمو حول ليبيا الذي نظمته بلاده في نوفمبر الماضي.

وختم رئيس الحكومة الإيطالية مؤكداً بأن عناصر من ” المليشيات المسلحة ” والعائلات والقبائل والفاعلين الآخرين في الساحة الليبية سيشاركون أيضاً في هذا الملتقى الملتقى.

المرصد – متابعات