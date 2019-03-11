إسبانيا – أعلن نادي ريال مدريد اليوم إقالة مدربه الأرجنتيني سانتياغو سولاري، وتعيين الفرنسي زين الدين زيدان بدلا منه.

وقال البيان الرسمي للنادي الملكي: “قرر مجلس الإدارة، المجتمع اليوم الاثنين، إنهاء عقد المدرب سانتياغو سولاري، وفي نفس الوقت تم تقديم عرض له للاستمرار بالعمل في النادي، ويقدر ريال مدريد العمل الذي قام به والالتزام والولاء الذي أظهره لبيته”.

وأضاف البيان: “كما وافق المجلس على تعيين زين الدين زيدان كمدرب جديد للفريق، للاستمرار حتى نهاية الموسم، وبعقد ينتهي في 30 يونيو 2022”.

وسيعقد رئيس النادي فلورينتينو بيري مؤتمرا صحفيا مع زيدان في الساعة الثامنة مساء بيتوقيت إسبانيا، في ملعب “سانتياغو برنابيو” بحسب البيان.

المصدر: RT