ليبيا – قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة إن تفاصيل لقاء أبوظبي الذي جمع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والقائد العام للقوات المسلحة خليفة حفتر يملكها الرجلان فقط.

سلامة أكد في لقاء خاص مع قناة “ليبيا الأحرار”والذي بث أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد أن الإماراتيين لم يحضروا اجتماع حفتر والسراج واشترطوا حضور البعثة الأممية،مشيرا إلى أن اللقاء جاء بعد زيارة حفتر للإمارات لإجراء فحوصات طبية فيما دعي السراج لزيارة عمل رسمية.

ولفت سلامة إلى أن السراج تمسك بطريقة قوية بمدنية الدولة وأولوية السلطة السياسية خلال لقاء أبو ظبي بينما تفهم المشير حفتر هذا الأمر، نافياً وجود أي اتفاق موقع بين الطرفين.

وبيّن المبعوث الأممي أن السراج وحفتر إتفقا على تقصير المرحلة الإنتقالية وإجراء إنتخابات في مطلع شهر أكتوبر المقبل والقبول بأن السلطة المدنية هي السلطة العليا بالبلاد ، مضيفاً بأن البعثة الأممية تؤكد على الحل السياسي في ليبيا من تشريعات وإنتخابات وإستقرار نقدي وترتيبات أمنية على الأرض.

وقال :”سمعت من حفتر وفي عدة جلسات معه وفي أبوظبي أنه يريد الدخول في العملية السياسية”، مبيناً بأن البعثة مؤيدة لكل العمليات التي من شأنها القضاء على الإرهاب.

ورأى سلامة أن الحل العسكري في ليبيا أمر مكلف وغير مضمون النتائج ، معرباً في الوقت ذاته عن أمله بأن يتفق الليبيين على إنهاء السياحة السياسية خلال الملتقى الجامع المزمع عقده من قبل البعثة.

وفيما يتعلق بالملتقى الوطني الجامع ، نوّه المبعوث الأممي إلى أنه سيعلن عن موعد عقد الملتقى خلال أيام ، مشيراً إلى أنه سيعقد فى أقل من شهر كون البعثة الأممية تعمل فى الوقت الراهن على إنهاء بعض الترتيبات اللوجستية الضرورية فى هذا الشأن.

وأكد سلامة أن الملتقى سيعتمد على بوتقة واسعة من المدخلات منها ما جاء فى اجتماعات مجلسى النواب والدولة ومبادرات ولقاءات أبوظبي وباريس وباليرمو وغيرها من الإجتماعات بالإضافة إلى مبادرات الأحزاب والفئات والمدن الليبية لتغذية أجندة الملتقى الوطني إلى جانب خطة العمل الأممية التى سيحولها الملتقى الوطنى إلى مخرجات.

وأضاف سلامة أن الملتقى الوطني سيمثل 23 فئة من الليبيين جميعا تشمل “المدن، الأحزاب، رؤساء الجامعات، رؤساء النقابات، شيوخ القبائل ، البلديات ، أعضاء من مجلس النواب ومن مجلس الدولة” إلى جانب كل الأجسام الاجتماعية والسياسية والمكونات والأقليات العرقية ، مؤكدا أنه سيكون هناك ممثل أو اثنين عن كل فئة.

غسان سلامة أشار إلى أن البعثة الأممية قامت بدراسة الوضع فى 14 مدينة ليبية لاختيار إحداها لاستضافة فعاليات الملتقى وتم التوافق على 3 مدن ستستضيف إحداها الملتقى الوطني،منوها إلى أنه سيختار المدينة اليوم الاثنين.