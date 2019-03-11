ليبيا – أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط عن إرسال قافلة محروقات جديدة إلى المنطقة الجنوبية ، مبينةً بأن قوافل المحروقات أصبحت تتجه إلى الجنوب بشكل يومي وتحت متابعة المؤسسة الوطنية للنفط لتخفيف وطأة معاناة المواطن في تلك الماطق.

شركة البريقة أوضحت وفقاً لمكتبها العلامي بأن القافلة التى إنطلقت إلى الجنوب أمس الأحد محملة بحوالي (1,217,000) مليون لتر من بنزين السيارات وما يقارب الـ (170,000) ألف لتر من وقود الديزل.

وناشدت شركة البريقة كافة المواطنين في مختلف المناطق وخصوصاً الجنوب الإبلاغ عن أي مخالفات ترصد عن طريق التواصل مع الصفحة الرسمية لشركة البريقة على موقع الفيسبوك أو من خلال الإتصال بالرقم المخصص للبلاغات والمعلن عنه بصفحة الشركة.