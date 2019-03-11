ليبيا – أعلن مكتب المدعي العام العسكري التابع للمجلس الرئاسي في طرابلس بوقت متأخر من مساء الأحد تعيين أعضاء جدد للعمل في النيابة العسكرية صباح ذات اليوم .

وقال المكتب في إيجاز صحفي تلقته منه المرصد ، أن هذا الأجراء جاء عملاً بأحكام المادة (44/ فقرة ب) من قانون الإجراءات الجنائية العسكري .

كما كشف بأنه جرى بموجب كتاب ” وزير الدفاع المفوض فائز السراج المؤرخ في 23 فبراير المنصرم بشأن تكليف المدعي العام العسكري باتخاد الإجراءات القانونية حول أداء اليمين القانوني لأعضاء النيابة العسكرية .

وأضاف المكتب بأن هؤلاء الأعضاء الجدد قد تم تسميتهم بقرار ” وزير الدفاع المفوض ” رقم (15) لسنة 2018 وقد أدى المشمولين بالقرار اليمين بمقر المكتب أمام المستشار المدعي العام العسكري وبحضور بعض رؤساء ومدراء النيابات العسكرية .

المرصد – متابعات