ليبيا – أعلنت غرفة عمليات سرت الكبرى التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة مساء الأحد إفتتاح بوابة رأس المنقار للشرطة العسكرية جنوبي منطقة رأس لانوف .

ووفقاً لإيجاز صحفي تلقته منها المرصد ، فقد حضر الإفتتاح اللواء سالم درياق آمر غرفة عمليات سرت الكبرى مع مجموعة من الضباط وضباط الصف وآمر الشرطة العسكرية بمنطقة الهلال النفطي .

وأشارت الغرفة إلى أن العمل على إنشاء البوابة بدأ منذ شهر يناير المنصرم وقالت بأنه يأتي في إطار المزيد من الضبط لحركة الآليات العسكرية بمنطقة الهلال النفطي .

كما كشفت بأن العمل يستهدف أيضاً التأكد من إجراءات المارين في المركبات المدنية وتوفير الأمن والأمان للمواطنين في المنطقة مابين العقيلة ورأس لانوف .

وكثفت غرفة عمليات سرت الكبرى بالآونة الاخيرة من دورياتها وحملاتها التفقدية على مختلف الاستيقافات داخل الهلال النفطي والموجودة بالطريق الساحلي .

وأكدت بأن هدف دورياتها تأمين المنطقة بعد ضبط العديد من حالات تهريب الهجرة غير الشرعية لأفراد من جنسيات مختلفة متجهين شرقاً أو إلى الغرب والجنوب مشيرة إلى أن المضبوطين يجري إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم لجهات الإختصاص.

المرصد – خاص