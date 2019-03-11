طائرة روسية تهبط اضطراريا في مطار باكو بعد الاشتباه بوجود قنبلة على متنها

طائرة روسية تهبط اضطراريا في مطار باكو بعد الاشتباه بوجود قنبلة على متنها

طائرة Airbus A321 التابعة لشركة “خطوط أورال الجوية” الروسية في مطار باكو

باكو – أعلن المكتب الإعلامي لمطار باكو أن طائرة مدنية روسيا هبطت في العاصمة الأذربيجانية باكو، اليوم الاثنين، بسبب الاشتباه بوجود قنبلة على متنها.

وقال المكتب إن طائرة Airbus A321 التابعة لشركة “خطوط أورال الجوية” الروسية التي كانت تنفذ رحلة من البحرين إلى موسكو “هبطت بنجاح في مطار حيدر علييف الدولي في الساعة 14:56 بتوقيت باكو”.

وأوضح المصدر نفسه أن “اشتباه قائد الطائرة بوجود قنبلة على متنها” كان سببا لهبوطها الاضطراري.

المصدر: تاس