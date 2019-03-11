‏ليبيا – زارت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية في البعثة الأممية ” ستيفاني وليامز ” يوم أمس الأحد مقر الكلية العسكرية الحربية الليبية في العاصمة طرابلس .

وقالت البعثة في تغريدة عبر حسابها الرسمي في تويتر بأن ” ويليامز ” إجتمعت مع العميد محمود الغزالي آمر الكلية الذي أطلعها على دور ورؤية وإحتياجات الكلية العسكرية في طرابلس .

وقام العميد الغزالي خلال الزيارة بمنح ” ستيفاني ويليامز ” درعاً زجاجياً للتذكار يحمل إسم وشعار الكلية الحربية العسكرية الليبية مع حضور عدد من معاونيه ومعاوني ” ويليامز ” .

وختمت البعثة بالقول بأن ” ويليماز ” وخلال ذات الزيارة قامت بجولة في الكلية وشهدت بالمناسبة إستعراض لـ 258 من طلاب الكلية العسكرية الحربية في طرابلس .

المرصد – متابعات