ليبيا – إستقبل وزير العدل بحكومة الوفاق محمد عبد الواحد أمس الأحد السفير التركي لدى ليبيا سرهات أسكن بحضور مدير إدارة العلاقات العامة والتعاون بالوزارة.

اللقاء تناول بحسب المكتب الإعلامي لوزارة العدل فرص تطوير التعاون القضائي خاصةً فيما يتعلق بتفعيل اتفاقيات التعاون القضائي المبرمة بين البلدين.

وبدوره، أشار وزير العدل إلى حاجة الوزارة إلى الاستفادة من الأرشيف العثماني السابق في ليبيا والمتعلق بملكية الأراضي وإمكانية تزويد الجانب الليبي بنسخ من هذه الوثائق لأهميتها لمصلحة التسجيل العقاري في تحقيق الملكية.

ولفت عبد الواحد إلى تطلع الجانب الليبي لمساهمة تركيا في مكافحة ظاهرة تهريب الوقود بوصفها أحد الجرائم التي تستهدف الاقتصاد الوطني.