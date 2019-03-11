ليبيا – عقد وكيل وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق علي عكاشة أمس الأحد إجتماعاً مع إدارات الخدمة المدنية وخبرائها والمستشارين وفريق العمل المكلّف بإعداد مقترح المشروع الوطني للإصلاح الإداري والتطوير الوظيفي.

اللقاء إستعرض بحسب المكتب الإعلامي لوزارة العمل والتأهيل مقترح المشروع ومراجعته وإعداده بالشكل النهائي توطئة لإعتماده والبدء في تنفيذه.

وأوضحت الوزارة أن من أهم مايتضمنه المشروع معالجة التضخم بالجهاز الإداري للدولة ودراسة جدول المرتبات الجهاز الإداري لتحقيق العدالة الإجتماعية إلى جانب إعداد أدلة إسترشادية في تصميم وإعداد الهياكل والملاكات الوظيفي بالإضافة إلى الوصف التوصيف المهني للوظائف.