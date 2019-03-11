العراق – شن سلاح الجو التركي، الأحد، غارات جوية على أهداف لتنظيم “بي كا كا” الإرهابي شمالي العراق.

وقال حساب وزارة الدفاع التركية على موقع تويتر، إن الغارات استهدفت مواقع لبي كا كا في منطقتي أفاشين-باسيان شمالي العراق.

وأضاف أن الغارات دمرت مواقع سلاح، وملاجئ، ومخازن يستخدمها إرهابيو التنظيم.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع منظمة “بي كا كا” وملاحقة عناصرها، جنوبي وجنوب شرقي البلاد، وشمالي العراق، ردا على هجمات إرهابية تنفّذها داخل البلاد بين الحين والآخر انطلاقا من الأراضي العراقية، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن.

يذكر أن منظمة “بي كا كا” الإرهابية، تتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والبلدات العراقية.

الأناضول