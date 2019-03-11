ليبيا – قالت المتحدثة باسم غرفة عمليات سرت الكبرى التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة إنتصار محمد إن الوحدات العسكرية المتمركزة في منطقة الهلال النفطي عادت لمواقعها بعد مشاركتها في عملية تحرير مدن الجنوب من قبضة الإرهابيين.

الناطقة باسم الغرفة أكدت في تصريحات لموقع “العين الإخبارية” أمس الأحد بأن قواتهم قامت بحملة تفقدية مكثفة بإشراف آمر الفرقة اللواء سالم درياق وآمر الشرطة العسكرية لمنطقة الهلال النفطي العقيد خالد الشحومي على جميع الاستيقافات المؤدية لمناطق الهلال النفطي بتوجيهات من القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر.

وأوضحت العبيدي أنه تم ضبط عدد من الجماعات التي تنشط في عمليات الهجرة غير الشرعية من جنسيات مختلفة وتم اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم.