ليبيا – أعلنت قوة حماية وتأمين سرت التابعة للمجلس الرئاسي حالة النفير والطوارئ وإستدعاء كافة وحداتها الاحتياطية مساء اليوم الأحد .

وقالت القوة في بيان طالعته المرصد عبر مكتبها الإعلامي إن نفيرها هذا يأتي على خلفية تقدم ما أسمتها ” القوات التابعة لعملية الكرامة ” جنوب مدينة سرت .

وأضافت قوة حماية سرت أن ما أسمتها ” قوات الكرامة ” قامت بتسيير دوريات 90 كم جنوب وشرق المدينة ، معلنة بأنها ملتزمة بمواقعها المكلفة بتأمينها .

وتابعت : ” إن ماتقوم به قوات الكرامة من استفزاز للقوة لأكثر من مرة هو مرفوض تماماً ولن نقف موقف المتفرج ” .

وختمت قوة حماية سرت بيانها بالقول ” أي محاولة إعتداء على المدينة هو بمثابة إعلان حرب ستحرق الأخضر واليابس ونحن مستعدون لها ” . وفقاً لنص ذات البيان .

المرصد – متابعات