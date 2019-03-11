كوريا ج – كشفت شركة كيا النقاب عن سيارتها الكهربائية Imagine الاختبارية، التي تدعم تقنية الشحن اللاسلكي، وذلك خلال فعاليات معرض جنيف الدولي للسيارات والممتد حتى 17 مارس (آذار) الجاري.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن طريقة الشحن اللاسلكي للبطارية تمتاز بأنها أكثر راحة من تقنية الشحن بواسطة الكابل، مشيرة إلى أن سيارتها الاختبارية الكروس أوفر تتخذ موقعاً وسطاً بين الفئة المدمجة والفئة المتوسطة.

وتمتاز السيارة الكهربائية Imagine الاختبارية برحابة المقصورة الداخلية، التي تتألق بمقاعد مكسوة بالجلد والحرير، فضلاً عن لوحة قيادة تشتمل على 21 شاشة متصلة ببعضها البعض.

ولم تفصح كيا عن فرص دخول السيارة الكهربائية Imagine الاختبارية مرحلة الإنتاج القياسي.

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