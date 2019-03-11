ليبيا – إعتبر عضو مجلس الدولة أحمد لنقي أن الأحداث بالمشهد الليبي أصبحت متسارعة وتسير بإتجاه معين حيث بدأت هذه الأحداث باجتماع ابو ظبي الأخير، مبدياً ترحيبة لأي لقاء يضم الأطراف الليبية المختلفة على مائدة واحدة دون إقصاء أو تهميش أي طرف من الأطراف المهمة لأن اقتصار أي اجتماع بين طرفين والتخلي عن الأطراف السياسية الاخرى المهمة لن يقدم نتائج حقيقية.

لنقي أعرب خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “الملف” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد عن تمنياته بالتواصل لحل جذري وحقيقي للأزمة الليبية خلال إجتماع أبو ظبي، مؤكداً على ضرورة دعوة باقي الأطراف لحضور مثل هذه الاجتماعات في حال كان الهدف الوصول لحل حقيقي للأزمة.

وتابع قائلاً:” سلامة في هذا الأمر وحسب ما يقول فوجئ باللقاء لكنه عنده مصالح معينة وحضر جزء من الاجتماعات فيما ترك باقي الاجتماعات من غير حضوره وهذه تصريحات غير مقبولة من سياسي محنك كغسان سلامة”.

كما ألقى اللوم في عدم الكشف عن تفاصيل ما حدث بإجتماع أبوظبي، على الأطراف التي حضرت ومنها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج المطالب بتوضيح للشعب ما تم باللقاء في بيان رسمي يتضمن الأسباب والنتائج التي تمخضت عن الاجتماع وكذلك القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر لأن سلامة عبارة عن مبعوث أممي فقط.