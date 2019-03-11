ليبيا – عقد رئيس مصلحة المطارات أمس الأحد بمقر المصلحة اجتماع مع شركتي الخطوط الليبية والخطوط الأفريقية متمثلين في بعض الإدارات المختصة من الشركتين.

المجتمعون ناقشوا وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمصلحة مستجدات موضوع إبرام إتفاقيات تنائية بينهم وبين شركة ترافسيس الهولندية والتي تم التعاقد معها مسبقاً من طرف المصلحة للاستثمار في جميع المطارات الليبية من خلال تزويدها بمنظومات قبول الركاب والأمتعة العام والمشترك والأجهزة والمعدات اللازمة لتشغيلها.

وباشرت الشركة فعلاً منذ فترة طويلة في تنفيذ المشروع من خلال تطوير الأجهزة والمعدات وتوفير منظوماتها وتقديم خدماتها بمطاري معيتيقة ومصراته وجاري العمل على تزويد باقي المطارات بالخدمة وبمجرد الوصول إلى إتفاق نهائي بين الشركة المنفذة للمشروع وشركات النقل الجوي وعلى صيغة تعاقدية تضمن حقوق الطرفين وتساهم في تقديم خدمات أفضل للناقلين الجويين والمسافرين دون أن يؤثر ذلك على العقد الذي سبق وأن أبرم من طرف مصلحة المطارات وتم المصادقة عليه من طرف الجهات المعنية بالدولة.

وفي ختام الاجتماع امهلت المصلحة الشركات الناقلة حتى الأسبوع القادم للوصول إلى مسودة إتفاق نهائية وإلا فأن المصلحة ستتخذ الاجراءات اللازمة لإلغاء المشروع بالكامل.

كما حضر الإجتماع إدارة العمليات الأرضية والإداراة التجارية وإدارة العقود ومكتب الشؤون القانونية ومكتب المراجعة الداخلية و مدير مطار معيتيقة ومدراء الإدارات والمكاتب والأقسام المعنية بالمصلحة،