السويد – أعلن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري)، الإثنين، أن صادرات تركيا من الأسلحة زادت بنسبة 170% خلال السنوات العشر الماضية.

وقال المعهد، في تقرير نشره على موقعه الإلكتروني، إن أكبر 5 دول مصدرة للأسلحة خلال السنوات الخمس الماضية، كانت الولايات المتحدة وروسيا، وفرنسا، وألمانيا، والصين.

وأضاف أن تلك الدول استحوذت على 75% من إجمالي صادرات الأسلحة في العالم خلال الفترة نفسها.

وأوضح تقرير سيبري أن صادرات الولايات المتحدة من الأسلحة نمت بنسبة 29% خلال السنوات الـ10 الماضية.

فيما انخفضت صادرات روسيا من الأسلحة بنسبة 17% خلال الفترة نفسها، وعزا التقرير الدولي ذلك إلى تراجع مبيعات أسلحتها إلى الهند وفنزويلا.

وقال التقرير إن صادرات الأسلحة التركية والكورية الجنوبية والإسرائيلية زادت زيادة كبيرة بنسب، 170% و 94 %، و 60 %على التوالي، خلال السنوات العشر الماضية.

فيما زادت صادرات فرنسا وألمانيا من الأسلحة، خلال الفترة نفسها، بنسبة 43% و 13% على التوالي.

الأناضول