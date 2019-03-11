سوريا – أفادت مصادر أهلية وشهود عيان أن طيران “التحالف الدولي” الذي تقوده أمريكا، قتل أكثر من 50 شخصاً، غالبيتهم من الأطفال والنساء بغارة على مخيم الباغوز بريف دير الزور الشرقي في سوريا.

وقال شهود عيان، أن طيران التحالف الذي تقوده أمريكا بدون قرار من مجلس الأمن الدولي، انقض في الساعات الباكرة من صباح اليوم الاثنين على المخيم وقصفه بقنابل مدمرة من أحجام هائلة، مما تسبب بوقوع مجزرة جديدة بحق المواطنين السوريين الذين أزهقت أرواح أكثر من 50 شخصا منهم، غالبيتهم من النساء والأطفال.

وكان طيران “التحالف الدولي” قد قصف الخميس الماضي بقنابل الفوسفور الأبيض المحرمة دوليا تجمعات للمدنيين في محيط قرية الباغوز، قرب الحدود السورية العراقية، ما أسفر عن مقتل وجرح عدد كبير من المدنيين، بينهم أيضا النساء والأطفال.

المصدر: سانا